В Госдуме высказались о возможном исключении российских клубов из еврокубков

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал возможное исключение российских футбольных клубов из еврокубков.

«Это большие деньги, думаю, для ФИФА и УЕФА это будет неправильным решением. Причём здесь футбольные клубы и ситуация вокруг Украины? Все страны между собой собачатся, у каждой есть какие-то проблемы, даже внутри ЕС постоянно есть трения — это же не даёт основания исключать европейские клубы», — цитирует Свищёва Sport24.

По его мнению, в случае такого решения будет разрушено одно из звеньев большой цепи мировой системы футбола, так как российские инвесторы вкладывают много средств в этот вид спорта. При этом депутат считает серьёзным ударом для российского футбола и возможное исключение из еврокубков, так как придётся сильно перестраивать систему, которая сейчас во многом нацелена на участие отечественных команд в европейских соревнованиях.

«Возможно ли будущее нашего футбола при таком решении? Конечно, возможно. Другой вопрос, в каком виде это будет. Это однозначно точно будет другая эпоха, но будущее возможно. Другой футбол, возможно, не такой яркий с ориентацией на иные направления. Будем развивать детско-юношеский футбол. Но сейчас это пока слухи, надо дождаться официальных решений и тогда уже рассуждать», — добавил парламентарий.

Ранее польские СМИ сообщили, что «Спартак» могут исключить из Лиги Европы.