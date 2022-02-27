Бородавко считает достойным результатом пятое место Большунова в Лахти

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на вопрос, чего не хватило трёхкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову для завоевания медали в гонке классическим стилем с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Лахти.

«Всего хватило, всё хорошо, просто на сегодняшний день наши соперники были сильнее. Никаких дополнительных факторов. Совсем небольшой проигрыш. У нас всё получилось, и у Большунова тоже. Он пробежал то, что смог на сегодняшний день. Вполне достойный результат», — цитирует Бородавко издание «Спорт-Экспресс».

Большунов в минувшей гонке стал пятым с отставанием от победителя в 24,4 секунды.

Ранее сообщалось, что Алексей Червоткин занял четвёртое место в гонке классическим стилем на этапе КМ в Лахти, а победу одержал финн Ийво Никсанен.