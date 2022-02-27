Бородавко считает достойным результатом пятое место Большунова в Лахти
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«Всего хватило, всё хорошо, просто на сегодняшний день наши соперники были сильнее. Никаких дополнительных факторов. Совсем небольшой проигрыш. У нас всё получилось, и у Большунова тоже. Он пробежал то, что смог на сегодняшний день. Вполне достойный результат», — цитирует Бородавко издание «Спорт-Экспресс».
Большунов в минувшей гонке стал пятым с отставанием от победителя в 24,4 секунды.
Ранее сообщалось, что Алексей Червоткин занял четвёртое место в гонке классическим стилем на этапе КМ в Лахти, а победу одержал финн Ийво Никсанен.