Глава ФИФА высказался о стыковых матчах ЧМ-2022 сборной России
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«Конечно, мы все надеемся, что эта ситуация будет разрешена как можно скорее. Хотим твердо верить в это. У нас есть бюро совета ФИФА, которое может принять решение в любой момент. Мы будем анализировать ситуацию и примем решение в нужное время», — цитирует пресс-служба ФИФА Инфантино.
Глава ФИФА признался, что был шокирован происходящим. По его словам, тема России и Украины упоминалась на совете ФИФА. Он выразил надежду на скорый мир между двумя странами.
Вместе с тем он дал понять, что не может подтвердить, что сборная России в марте проведёт стыковые матчи ЧМ-2022 в Москве.
Команда Валерия Карпина в полуфинале стыков должна встретиться с Польшей на стадионе «Динамо». В случае успеха сборная сыграет с победителем противостояния Швеция — Чехия.
Ранее Украина попросила ФИФА запретить России участвовать в международных турнирах.