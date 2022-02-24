Глава ФИФА высказался о стыковых матчах ЧМ-2022 сборной России

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о стыковых матчах чемпионата мира 2022 года с участием сборной России в свете ситуации с Украиной.

«Конечно, мы все надеемся, что эта ситуация будет разрешена как можно скорее. Хотим твердо верить в это. У нас есть бюро совета ФИФА, которое может принять решение в любой момент. Мы будем анализировать ситуацию и примем решение в нужное время», — цитирует пресс-служба ФИФА Инфантино.

Глава ФИФА признался, что был шокирован происходящим. По его словам, тема России и Украины упоминалась на совете ФИФА. Он выразил надежду на скорый мир между двумя странами.

Вместе с тем он дал понять, что не может подтвердить, что сборная России в марте проведёт стыковые матчи ЧМ-2022 в Москве.

Команда Валерия Карпина в полуфинале стыков должна встретиться с Польшей на стадионе «Динамо». В случае успеха сборная сыграет с победителем противостояния Швеция — Чехия.

Ранее Украина попросила ФИФА запретить России участвовать в международных турнирах.