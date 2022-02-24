Украина попросила ФИФА запретить России участвовать в международных турнирах
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Также отмечается, что УАФ направил в УЕФА обращение с требованием отменить проведение финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба организации.
Сообщалось со ссылкой на источники, что УЕФА рассматривает вопрос об отмене финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.
25 февраля состоится внеочередной исполком УЕФА, на котором будет обсуждаться ситуация между Россией и Украиной.
Ранее в Госдуме призвали УЕФА не поддаваться истерии в связи с ситуацией на Украине.