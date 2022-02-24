Украина попросила ФИФА запретить России участвовать в международных турнирах

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международный футбольный союз (ФИФА) с требованием запретить российским клубам и сборной принимать участие в международных соревнованиях.

Также отмечается, что УАФ направил в УЕФА обращение с требованием отменить проведение финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба организации.

Сообщалось со ссылкой на источники, что УЕФА рассматривает вопрос об отмене финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.

25 февраля состоится внеочередной исполком УЕФА, на котором будет обсуждаться ситуация между Россией и Украиной.

Ранее в Госдуме призвали УЕФА не поддаваться истерии в связи с ситуацией на Украине.











