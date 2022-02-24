Украина попросила ФИФА запретить России участвовать в международных турнирах

Короткая ссылка
Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международный футбольный союз (ФИФА) с требованием запретить российским клубам и сборной принимать участие в международных соревнованиях.
Украина попросила ФИФА запретить России участвовать в международных турнирах
  • Gettyimages.ru
  • © Robin Alam/Icon Sportswire

Также отмечается, что УАФ направил в УЕФА обращение с требованием отменить проведение финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба организации.

Сообщалось со ссылкой на источники, что УЕФА рассматривает вопрос об отмене финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.

25 февраля состоится внеочередной исполком УЕФА, на котором будет обсуждаться ситуация между Россией и Украиной.

Ранее в Госдуме призвали УЕФА не поддаваться истерии в связи с ситуацией на Украине.






Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить