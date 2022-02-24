Жулин поздравил с днём рождения Тутберидзе

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Двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин поздравил с днём рождения свою коллегу Этери Тутберидзе.
Жулин поздравил с днём рождения Тутберидзе
  • РИА Новости

«Этери, с днём рождения! Новых побед!» — написал Жулин в социальных сетях.

Напомним, что подопечные Тутберидзе на Олимпиаде в Пекине принесли сборной России четыре медали (две золотые и две серебряные). Анна Щербакова выиграла олимпийское золото в личном турнире, Александра Трусова завоевала серебро. Пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов в соревнованиях пар заняла второе место. Камила Валиева в командном турнире выиграла золотую медаль.

Ранее Валиева опередила Загитову по числу подписчиков в Instagram.

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