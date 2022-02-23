Валиева опередила Загитову по числу подписчиков в Instagram
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По этому показателю она опередила олимпийскую чемпионку Алину Загитову, у которой 1,1 млн подписчиков в Instagram. Валиева уступает только двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой (1,3 млн).
Напомним, что Валиева стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России в командном турнире на Играх в Пекине. Но из-за допингового скандала фигуристки церемония награждения была отменена. В личных соревнованиях она стала только четвёртой.
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