Валиева опередила Загитову по числу подписчиков в Instagram

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Российская фигуристка Камила Валиева достигла отметки в 1,2 млн подписчиков в Instagram.
Валиева опередила Загитову по числу подписчиков в Instagram
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

По этому показателю она опередила олимпийскую чемпионку Алину Загитову, у которой 1,1 млн подписчиков в Instagram. Валиева уступает только двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой (1,3 млн).

Напомним, что Валиева стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России в командном турнире на Играх в Пекине. Но из-за допингового скандала фигуристки церемония награждения была отменена. В личных соревнованиях она стала только четвёртой.

Ранее Жулин заявил, что американцы предлагали нам аналог мельдония, но Россия отказалась.

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