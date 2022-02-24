Газизов: мы сейчас пытаемся вернуться в Россию

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов высказался о возможном переносе 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в связи с обострившейся политической ситуацией.

«Не могу ответить на этот вопрос. Мы сейчас пытаемся вернуться в Россию, будем делать всё возможное. Лучше промолчать в этой ситуации», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

Он также отказался комментировать досрочное завершение сезона и будущее «Уфы», которая находится в зоне вылета.

Напомним, что возобновление чемпионата под угрозой срыва из-за введённого в отдельных субъектах России режима чрезвычайной ситуации. По планам 19-й тур РПЛ должен стартовать 26 февраля.

Ранее президент «Урала» не исключил, что легионеры могут покинуть Россию.