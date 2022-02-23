Сутормин: мы можем играть против «Бетиса», причём с позиции силы

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Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Бетисом».
Сутормин: мы можем играть против «Бетиса», причём с позиции силы
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«В первом матче реализация моментов у «Бетиса» была на топ-уровне. Но мы можем с ними играть, причём с позиции силы. Мы плохо начали игру. Гандикап, который дали «Бетису», давать нельзя», — цитирует Сутормина пресс-служба УЕФА.

В первом матче, прошедшем в Санкт-Петербурге, «Зенит» уступил «Бетису» со счётом 2:3. Ответная игра пройдёт 24 февраля в Севилье.

Ранее сообщалось, что УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов в Мюнхен, Рим, Париж, Амстердам и Барселону.

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