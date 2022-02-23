Источник: УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов в Мюнхен, Рим, Париж, Амстердам и Барселону

Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) может перенести финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга.

На данный момент перенос пока планируется, сообщает ESPN. При этом УЕФА рассматривает варианты в случае такого исхода.

Отмечается, что Мюнхен, Рим, Париж, Амстердам и Барселона могут принять финал Лиги чемпионов. Изначально сообщалось, что перенос будет в пользу Лондона, но из-за массовых беспорядков на «Уэмбли» в финале Евро-2020 УЕФА этот город не рассматривает.

Ранее сообщалось, что Кузяев не сыграет против «Бетиса» в ответном матче Лиге Европы.