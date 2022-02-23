Источник: УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов в Мюнхен, Рим, Париж, Амстердам и Барселону
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На данный момент перенос пока планируется, сообщает ESPN. При этом УЕФА рассматривает варианты в случае такого исхода.
Отмечается, что Мюнхен, Рим, Париж, Амстердам и Барселона могут принять финал Лиги чемпионов. Изначально сообщалось, что перенос будет в пользу Лондона, но из-за массовых беспорядков на «Уэмбли» в финале Евро-2020 УЕФА этот город не рассматривает.
Ранее сообщалось, что Кузяев не сыграет против «Бетиса» в ответном матче Лиге Европы.