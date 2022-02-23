Кузяев не сыграет против «Бетиса» в ответном матче Лиге Европы

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Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что полузащитник команды Далер Кузяев пропустит матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Бетисом».
Кузяев не сыграет против «Бетиса» в ответном матче Лиге Европы
  • Legion-Media
  • © Focus Images

Об этом сообщает «РБ Спорт».

В первом матче, прошедшем в Санкт-Петербурге, «Зенит» уступил «Бетису» со счётом 2:3 в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Ответная игра пройдёт 24 февраля в Севилье.

Сергей Семак заявил, что у Юри Алберто и Даниила Одоевского есть шансы появиться на поле, а участие Вячеслава Караваева во встрече находится под вопросом.

Ранее Семак высказался о возможном отстранении российских клубов от участия в еврокубках.

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