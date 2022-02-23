Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном отстранении российских клубов от участия в еврокубках.

«К большому сожалению, в нынешнее время спорт втягивают в политику. Мы занимаемся своим делом. Спортсменов нельзя лишать того, чем они занимаются. Что будет в мире политики, в геополитике, мы не знаем и влиять на это не можем», — цитирует Семака «Чемпионат».

В первом матче, прошедшем в Санкт-Петербурге, «Зенит» уступил «Бетису» со счётом 2:3 в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Ответная игра пройдёт 24 февраля в Севилье.

Ранее немецкое издание Bild выступило против логотипа «Газпрома» на форме «Шальке» и в матчах ЛЧ.