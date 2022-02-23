Червиченко: завтра «Зенит» закончит своё выступление в еврокубках

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

«Хочется надеяться, что «Зенит» пройдёт дальше, но надежды мало. Никаких корректировок за это время команда Семака в обороне не сделала. Игроки остаются те же, вратарская позиция всё ещё проблемная. Завтра «Зенит» закончит своё выступление в еврокубках», — цитирует Червиченко «РБ Спорт».

В первом матче, прошедшем в Санкт-Петербурге, «Зенит» уступил «Бетису» со счётом 2:3. Ответная игра пройдёт 24 февраля в Севилье.

Ранее немецкое издание Bild выступило против логотипа «Газпрома» на форме «Шальке» и в матчах ЛЧ.