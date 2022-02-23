Губерниев рассказал, от кого испанская фигуристка получила допинг
- РИА Новости
«Испанка взяла этот крем у Терезы Йохауг. Если этот препарат был запрещён, то, конечно, нужно дисквалифицировать эту фигуристку!» — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
В допинг-пробе спортсменки был обнаружен метаболит клостебола. Дело фигуристки будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS). Она выступает в парном катании с Марко Цандроном. Они заняли заняли итоговое 11-е место в соревнованиях пар на Олимпиаде в Пекине.
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