Губерниев рассказал, от кого испанская фигуристка получила допинг

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на положительный результат допинг-теста испанской фигуристки Лауры Баркеро на Олимпиаде в Пекине.
Губерниев рассказал, от кого испанская фигуристка получила допинг
  • РИА Новости

«Испанка взяла этот крем у Терезы Йохауг. Если этот препарат был запрещён, то, конечно, нужно дисквалифицировать эту фигуристку!» — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

В допинг-пробе спортсменки был обнаружен метаболит клостебола. Дело фигуристки будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS). Она выступает в парном катании с Марко Цандроном. Они заняли заняли итоговое 11-е место в соревнованиях пар на Олимпиаде в Пекине.

Ранее олимпийская чемпионка Щербакова возобновила тренировки в «Хрустальном».

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