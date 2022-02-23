Познер назвал подкупом возможную выдачу вида на жительство США информаторам о допинге в России

Известный журналист Владимир Познер поделился мнением о предложении американского конгрессмена от Демократической партии Стива Коэна принять закон о предоставлении вида на жительство информаторам о допинге из России.

«С моей точки зрения, это просто подкуп. Честно говоря, для меня неожиданно, что такая организация, как USADA, позволит себе такую мерзость», — цитирует Познера «Спорт-Экспресс».

Глава USADA Трэвис Тайгарт после предложения Коэна заявил, что необходимо поддерживать смелых людей, которые готовы встать на защиту чистого спорта.

Ранее Познер высказался о санкциях Минфина США против московского футбольного клуба ЦСКА.