Познер назвал подкупом возможную выдачу вида на жительство США информаторам о допинге в России

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Известный журналист Владимир Познер поделился мнением о предложении американского конгрессмена от Демократической партии Стива Коэна принять закон о предоставлении вида на жительство информаторам о допинге из России.
Познер назвал подкупом возможную выдачу вида на жительство США информаторам о допинге в России
  • РИА Новости

«С моей точки зрения, это просто подкуп. Честно говоря, для меня неожиданно, что такая организация, как USADA, позволит себе такую мерзость», — цитирует Познера «Спорт-Экспресс».

Глава USADA Трэвис Тайгарт после предложения Коэна заявил, что необходимо поддерживать смелых людей, которые готовы встать на защиту чистого спорта.

Ранее Познер высказался о санкциях Минфина США против московского футбольного клуба ЦСКА.

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