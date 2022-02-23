Познер высказался о санкциях Минфина США против ЦСКА

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Известный журналист Владимир Познер прокомментировал попадание футбольного клуба ЦСКА в санкционный список Министерства финансов США.
Познер высказался о санкциях Минфина США против ЦСКА
  • РИА Новости

«Я не сомневаюсь, что спорт будет и дальше страдать от политической конъюнктуры. Конечно, это неправильно, но, к сожалению, это неизбежное последствие столкновения политических интересов», — цитирует Познера «Спорт-Экспресс».

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», которая владеет 77,63% акций ЦСКА, попала под санкции со стороны Министерства финансов США. Данное решение американского правительства обусловлено конфликтом России с Украиной из-за признания Владимиром Путиным суверенитета ДНР и ЛНР. 

Ранее экономист Сергей Алексашенко заявил, что в санкциях США против ЦСКА ничего страшного нет.

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