Познер высказался о санкциях Минфина США против ЦСКА

Известный журналист Владимир Познер прокомментировал попадание футбольного клуба ЦСКА в санкционный список Министерства финансов США.

«Я не сомневаюсь, что спорт будет и дальше страдать от политической конъюнктуры. Конечно, это неправильно, но, к сожалению, это неизбежное последствие столкновения политических интересов», — цитирует Познера «Спорт-Экспресс».

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», которая владеет 77,63% акций ЦСКА, попала под санкции со стороны Министерства финансов США. Данное решение американского правительства обусловлено конфликтом России с Украиной из-за признания Владимиром Путиным суверенитета ДНР и ЛНР.

Ранее экономист Сергей Алексашенко заявил, что в санкциях США против ЦСКА ничего страшного нет.