Сёмин: я поехал в Севилью болеть за «Зенит» в Лиге Европы

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».
Сёмин: я поехал в Севилью болеть за «Зенит» в Лиге Европы
  • © GABRIEL BOUYS
  • AFP

«Я сам поехал в Севилью болеть за «Зенит». Думаю, у наших есть хорошие шансы пройти в 1/8 Лиги Европы. «Зенит» провёл хорошие 70 минут и играл на равных у себя дома против «Бетиса», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

В первом матче, прошедшем в Санкт-Петербурге, «Зенит» уступил «Бетису» со счётом 2:3. Ответная игра пройдёт 24 февраля в Севилье.

Ранее сообщалось, что несколько депутатов Европарламента призвали УЕФА забрать у России финал ЛЧ.

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