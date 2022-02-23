Сёмин: я поехал в Севилью болеть за «Зенит» в Лиге Европы
- © GABRIEL BOUYS
- AFP
«Я сам поехал в Севилью болеть за «Зенит». Думаю, у наших есть хорошие шансы пройти в 1/8 Лиги Европы. «Зенит» провёл хорошие 70 минут и играл на равных у себя дома против «Бетиса», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».
В первом матче, прошедшем в Санкт-Петербурге, «Зенит» уступил «Бетису» со счётом 2:3. Ответная игра пройдёт 24 февраля в Севилье.
Ранее сообщалось, что несколько депутатов Европарламента призвали УЕФА забрать у России финал ЛЧ.