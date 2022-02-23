«Химки» рассматривали возможность приобретения Кокорина и Зе Луиша в декабре

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о минувшей зимней трансферной кампании подмосковного клуба.

«Мы смотрели на качество и самое важное — опыт. Посмотрели весь российский рынок и удовлетворены сделанными переходами. С приходом таких мастеров, как Юрий Жирков и Павел Мамаев, мы серьёзно укрепились. Вернулся Боженов, взяли молодого, очень талантливого и незаслуженно находившегося в «Спартаке-2» Сашу Руденко», — цитирует Терюшкова Sport24.

Он также отметил, что оборону удалось укрепить защитниками высокого уровня Бруно Вианой и Захаром Волховым, а в нападении команде точно поможет сильный камерунец Дидье Ламкель Зе. По словам функционера, он оценивает работу в зимнее окно удовлетворительно.

«Всех, кого хотели забрать, мы забрали. Кокорина и Зе Луиша мы рассматривали в декабре — это была первая пристрелочная история. Это было даже не серьёзное рассмотрение, они просто были в списках. Тот состав, который есть сейчас, в силах справиться с задачей на 100%. Сейчас главная задача у тренера — правильно выстроить коллектив», — добавил Терюшков.

После 18 туров «Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 14 очков.

Ранее в «Фиорентине» сообщили, что Кокорин продолжает тренироваться индивидуально.