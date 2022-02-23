В «Фиорентине» сообщили, что Кокорин продолжает тренироваться индивидуально

Пресс-атташе итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Лука Ди Франческо ответил на вопрос по поводу возвращения на поле российского нападающего Александра Кокорина.

«Кокорин продолжает тренироваться индивидуально», — цитирует Ди Франческо «РБ Спорт».

При этом у клуба нет точной информации на счёт возвращения форварда в общую группу.

Кокорин в нынешнем сезоне вышел на поле в составе «Фиорентины» шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов назвал нереальным возможный переход Кокорина в башкирский клуб.