В «Фиорентине» сообщили, что Кокорин продолжает тренироваться индивидуально
- © Massimo Paolone/Keystone Press Agency
- globallookpress.com
«Кокорин продолжает тренироваться индивидуально», — цитирует Ди Франческо «РБ Спорт».
При этом у клуба нет точной информации на счёт возвращения форварда в общую группу.
Кокорин в нынешнем сезоне вышел на поле в составе «Фиорентины» шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года.
Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов назвал нереальным возможный переход Кокорина в башкирский клуб.