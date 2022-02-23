Лыжница Степанова предложила поставить деньги на победу России в эстафете на молодёжном ЧМ

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Российская лыжница Вероника Степанова выразила намерение выиграть эстафету на молодёжном чемпионате мира среди спортсменов до 23 лет в норвежском Линге.
Лыжница Степанова предложила поставить деньги на победу России в эстафете на молодёжном ЧМ
  • РИА Новости

«Я не гадалка, но сделаю всё, чтобы снова выиграть эстафету. Можете ставить на это все деньги до последней копейки. Вообще, мне хотелось бы выиграть как можно больше гонок на чемпионате мира, но мне 21 год, нужно быть реалисткой», — цитирует Степанову SVT.

Соревнования стартовали 22 февраля и продлятся до 27 февраля. Женская эстафета состоится 23 февраля.

На Олимпиаде 2022 года в Пекине Степанова завоевала золото в эстафете и была финишёром российской команды.

Ранее Степанова назвала лыжника, который может стать новым Александром Большуновым.

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