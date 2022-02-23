Степанова назвала лыжника, который может стать новым Большуновым

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова назвала молодого спортсмена, который может стать следующим Александром Большуновым.

«Сейчас на всю четвёрку ребят-юниоров надо обратить внимание, которые только что выиграли гонку на 30 км. Каждый может стать большим чемпионом, но у Александра Ившина самый большой шанс стать новым Большуновым. Такой же шанс есть сразу у нескольких девушек, однако здесь я бы не хотела выделять кого-то лично, чтобы никого не обидеть», — цитирует Степанову «Чемпионат».

Александр Большунов завоевал пять медалей на Олимпиаде в Пекине: три золотые, одну серебряную и одну бронзовую. Россиянин стал первым спортсменом, который сумел завоевать такое количество наград на одних Играх.

Ранее отец Большунова рассказал о трудностях сына в начале карьеры.