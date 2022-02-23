Вице-президент УЕФА Бонек считает абсурдным призыв к бойкоту матча Польши с Россией

Вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и бывший глава Польского футбольного союза (PZPN) Збигнев Бонек поделился мнением об идее бойкота сборной Польши стыкового матча чемпионата мира 2022 года с командой России в Москве.

«Призыв к тому, чтобы Польша бойкотировала стыковой матч в Москве, абсурден. Кто-то хочет сверкнуть в соцсетях, но не имеет представления о реальности. Ни Бонек, ни кто-либо ещё не может самолично отменить стыковой матч. Это может сделать только ФИФА, у неё пока что нет для этого оснований», — цитирует Бонека Interia.

По его словам, УЕФА занимает только административными делами. Он также предложил полякам спокойно готовиться к матчу в столице России, подчеркнув, что будет весело, если его удастся выиграть. Кроме того, чиновник уверен, что угроз для игроков сборной Польши в данной ситуации нет, а также объяснил, почему бойкот или попытка переноса игры ничем не помогут.

«ФИФА накажет Польшу техническим поражением, и никто не будет по нам плакать. Россия сыграет в финале стыковых матчей за выход в Катар. Только если ситуация на Украине не изменится кардинально. Если против России будут введены политические санкции, спорту придется к ним приспосабливаться. Но у нас не получится бойкотировать стыки, и ФИФА согласится с этим. Давайте не будем детьми», — добавил Бонек.

Польша заявила о намерении прибегнуть к переносу матча из-за усложнившихся политических отношений между Россией и Украиной. Поляки считают, что Москва может быть не самым безопасным местом для проведения матча.

Встреча между командами России и Польши должна пройти 24 марта на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Ранее министр спорта Польши высказался против проведения матча со сборной России в Москве.