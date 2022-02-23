Махачев заявил, что победит Грина в первом раунде

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев считает, что одержит быструю победу над американцем Бобби Грином на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе.

«Не имеет значения, кто будет передо мной в клетке, поскольку у меня всегда один и тот же план. Я всё время усердно тренируюсь. Я закончу с Грином в первом раунде. Я знаю свои навыки в борьбе. Собираюсь повалить его на землю, немного утомить, а затем он постучит. Я должен продемонстрировать людям свой уровень», — цитирует Махачева ESPN MMA.

Бой россиянина с американцем состоится в ночь на 27 февраля.

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