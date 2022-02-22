Тренер Нурмагомедова рассказал о нынешней форме экс-чемпиона UFC
- РИА Новости
«Хабиб всё ещё очень атлетичен, в грепплинге он побеждает всех парней в зале. На последней тренировке по грепплингу Нурмагомедов просто размазал всех. Единственное отличие от его последнего кэмпа — он стал намного крупнее. Сейчас он набрал мыщц, стал очень мускулистым и крупным. Он не в боевой форме, если мы говорим о его весе, однако он точно в состоянии провести поединок. Он спокойно может подраться, не забывайте, что сейчас всё ещё его пик», — сказал Мендес в интервью «Спорт-Экспрессу».
Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года, после победы над американцем Джастином Гэтжи на UFC 254 в Абу-Даби.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не возобновит карьеру даже ради боя с Сен-Пьером.