Тренер Нурмагомедова рассказал о нынешней форме экс-чемпиона UFC

Хавьер Мендес, тренер экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о нынешней форме россиянина.

«Хабиб всё ещё очень атлетичен, в грепплинге он побеждает всех парней в зале. На последней тренировке по грепплингу Нурмагомедов просто размазал всех. Единственное отличие от его последнего кэмпа — он стал намного крупнее. Сейчас он набрал мыщц, стал очень мускулистым и крупным. Он не в боевой форме, если мы говорим о его весе, однако он точно в состоянии провести поединок. Он спокойно может подраться, не забывайте, что сейчас всё ещё его пик», — сказал Мендес в интервью «Спорт-Экспрессу».

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года, после победы над американцем Джастином Гэтжи на UFC 254 в Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не возобновит карьеру даже ради боя с Сен-Пьером.