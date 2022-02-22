Тренер Нурмагомедова рассказал о нынешней форме экс-чемпиона UFC

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Хавьер Мендес, тренер экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о нынешней форме россиянина.
Тренер Нурмагомедова рассказал о нынешней форме экс-чемпиона UFC
  • РИА Новости

«Хабиб всё ещё очень атлетичен, в грепплинге он побеждает всех парней в зале. На последней тренировке по грепплингу Нурмагомедов просто размазал всех. Единственное отличие от его последнего кэмпа — он стал намного крупнее. Сейчас он набрал мыщц, стал очень мускулистым и крупным. Он не в боевой форме, если мы говорим о его весе, однако он точно в состоянии провести поединок. Он спокойно может подраться, не забывайте, что сейчас всё ещё его пик», — сказал Мендес в интервью «Спорт-Экспрессу».

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года, после победы над американцем Джастином Гэтжи на UFC 254 в Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не возобновит карьеру даже ради боя с Сен-Пьером.

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