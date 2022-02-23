В США предложили давать вид на жительство информаторам о допинге из России

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Американский конгрессмен от Демократической партии Стив Коэн предложил коллегам принять закон о предоставлении вида на жительство информаторам о допинге из России.
В США предложили давать вид на жительство информаторам о допинге из России
  • РИА Новости

Об этом сообщает Twitter-аккаунт USADA. Сообщается, что конгрессмен предложил соответствующий законопроект коллегам.

«Мы обязаны поддерживать смелых людей, которые готовы рискнуть своим благополучием ради защиты чистого спорта, прав спортсменов и принципов честной игры», — гласит заявление главы USADA Трэвиса Тайгарта.

Ранее Ширвиндт выразил мнение, что благодаря допинг-скандалу Валиева обрела мировую популярность.

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