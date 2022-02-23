В США предложили давать вид на жительство информаторам о допинге из России

Американский конгрессмен от Демократической партии Стив Коэн предложил коллегам принять закон о предоставлении вида на жительство информаторам о допинге из России.

РИА Новости

Об этом сообщает Twitter-аккаунт USADA. Сообщается, что конгрессмен предложил соответствующий законопроект коллегам. «Мы обязаны поддерживать смелых людей, которые готовы рискнуть своим благополучием ради защиты чистого спорта, прав спортсменов и принципов честной игры», — гласит заявление главы USADA Трэвиса Тайгарта. Ранее Ширвиндт выразил мнение, что благодаря допинг-скандалу Валиева обрела мировую популярность.