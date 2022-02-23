Ширвиндт считает, что благодаря допинг-скандалу Валиева обрела мировую популярность

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Народный артист России, актёр Александр Ширвиндт назвал невероятным везением для фигуристки Камилы Валиевой допинговый скандал, в центре которого 15-летняя спортсменка оказалась на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Ей страшно повезло, этой Камиле Валиевой. При помощи всех этих кошмаров она обрела такую титаническую мировую популярность. За это надо миллиарды платить, а она просто так её имеет», — цитирует слова Ширвиндта «Собеседник».

После победы сборной России в командном турнире стало известно, что в допинг-пробе 15-летней фигуристки от 25 декабря 2021 года была обнаружена микродоза запрещённого препарата триметазидина. На Валиеву было наложено временное отстранение, которое она оспорила и получила право выступить в соревнованиях одиночниц, где заняла четвёртое место.

Ранее Туктамышева рассказала об общении с Валиевой после скандальной ситуации на ОИ-2022.