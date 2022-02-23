Туктамышева рассказала об общении с Валиевой после скандальной ситуации на ОИ-2022

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Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, как поддержала 15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву после скандала на Олимпиаде в Пекине.

«С Камилой мы немного пообщались. Я выразила ей слова поддержки и не стала больше беспокоить другими вопросами, потому что и так понимаю, как ей тяжело сейчас. Она мне сказала, что всё нормально, отдыхает немножко сейчас», — сказала Туктамышева в видео на YouTube-канале «Редакция».

На Олимпиаде в Пекине Валиева заняла четвёртое место в индивидуальном женском одиночном турнире, также она завоевала золото в составе сборной России в командных соревнованиях.

Напомним, что во время Игр по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире. При этом Международный олимпийский комитет (МОК) отменил награждение фигуристов по итогам командных соревнований и объявил, что отменит награждение в личном турнире, если на пьедестал попадёт Валиева.

Ранее Туктамышева призналась, что не смогла бы работать с Тутберидзе.