Туктамышева призналась, что не смогла бы работать с Тутберидзе

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась мнением о системе работы известного тренера Этери Тутберидзе.

«Я не думаю, что только так можно достичь высоких результатов. Это не жестокость, это просто строгость, я буду так это называть. Роль строгого тренера, которого уважают, слушают и которого любят. Но, зная себя, я бы в такой системе работать не смогла. Я люблю, когда у меня есть право голоса, когда я в диалоге с тренером, когда со мной советуются», — сказала Туктамышева в видео на YouTube-канале «Редакция».

Она отметила, что её тренер Алексей Мишин никогда не повышал на неё голос и у них всегда были друг к другу уважительные отношения, однако и ей удалось добиться успехов в фигурном катании.

«В системе Тутберидзе нет права голоса для спортсменов? Они же совсем маленькие. Когда мне было 13—14 лет, правильно слушать тренера», — добавила Туктамышева.

Ранее хореограф Илья Авербух выразил удивление словами олимпийской чемпионки Алёны Савченко в адрес Тутберидзе.