Авербух удивлён словам олимпийской чемпионки Савченко в адрес Тутберидзе

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Хореограф Илья Авербух, серебряный призёр Олимпиады-2002, отреагировал на слова олимпийской чемпионки Алёны Савченко в адрес Этери Тутберидзе.

«Скажу так: у тех, кто так стремительно идёт вперёд, всегда есть завистники. Не сказал бы, что Алёна Савченко — завистник, она выдающаяся фигуристка. Поэтому мне как минимум странно слышать эти слова от неё», — цитирует Авербуха Sport24.

Он также добавил, что Этери Тутберидзе — «выдающийся тренер, революционер в мире фигурного катания, она вырастила созвездие олимпийских чемпионок». Однако, по его словам, никто не любит, когда кто-то доминирует в чём-то.

Напомним, что Савченко раскритиковала тренерский штаб Этери Тутберидзе за отношение к фигуристке Камиле Валиевой. После проката произвольной программы Тутберидзе не обняла фигуристку, а стала её отчитывать за ошибки.

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