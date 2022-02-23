Тарасенко признан первой звездой матча НХЛ «Филадельфия» — «Сент-Луис»

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Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко стал первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфия Флайерз» (4:1).
Тарасенко признан первой звездой матча НХЛ «Филадельфия» — «Сент-Луис»
  • AP

На счету российского нападающего одна заброшенная шайба, которая стала победной для его команды.

Второй звездой признан вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон, который отразил 25 из 26 бросков по своим воротам.

Третьей звездой стал форвард «Флайерз» Оскар Линдблом, на счету которого единственная заброшенная шайба его команды.

Ранее сообщалось, что шайбы Тарасенко и Барбашёва помогли «Сент-Луису» разгромить «Филадельфию» в матче НХЛ.

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