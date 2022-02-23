Шайбы Тарасенко и Барбашёва помогли «Сент-Луису» разгромить «Филадельфию» в матче НХЛ

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Филадельфия Флайерз».

Встреча, проходившая в «Уэллс Фарго-центре», завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе «Сент-Луиса» забрасывали Брэйден Шенн, Владимир Тарасенко, Иван Барбашёв и Брэндон Саад. На счету Барбашёва также результативная передача. Россияне Павел Бучневич и Клим Костин очков не набрали.

У проигравших шайбу забросил Оскар Линдблом. Защитник Иван Проворов не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что шайба Подколзина принесла «Ванкуверу» победу над «Сиэтлом».