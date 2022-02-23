Шайбы Тарасенко и Барбашёва помогли «Сент-Луису» разгромить «Филадельфию» в матче НХЛ

Короткая ссылка
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Филадельфия Флайерз».
Шайбы Тарасенко и Барбашёва помогли «Сент-Луису» разгромить «Филадельфию» в матче НХЛ
  • AFP

Встреча, проходившая в «Уэллс Фарго-центре», завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе «Сент-Луиса» забрасывали Брэйден Шенн, Владимир Тарасенко, Иван Барбашёв и Брэндон Саад. На счету Барбашёва также результативная передача. Россияне Павел Бучневич и Клим Костин очков не набрали.

У проигравших шайбу забросил Оскар Линдблом. Защитник Иван Проворов не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что шайба Подколзина принесла «Ванкуверу» победу над «Сиэтлом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить