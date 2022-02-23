FIS попросила Эстерсунд быть готовым к принятию этапа КМ по лыжным гонкам вместо Тюмени

Представитель Федерации лыжных видов спорта Швеции Ула Стремберг сообщила, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) попросила шведский Эстерсунд быть готовым к принятию заключительного этапа Кубка мира вместо Тюмени.

«Нас попросили подготовиться. Если возникнет конкретный вопрос с проведением гонок, организаторы обязательно приложат все усилия, чтобы попытаться его решить», — приводит слова Стремберг SVT.

По её мнению, в связи с текущей геополитической обстановкой соревнования на территории России являются не лучшим вариантом и на месте FIS было бы разумно проанализировать возможный перенос этапа в другую страну.

В Тюмени с 18 по 20 марта должен пройти финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Ранее в FIS ответили на вопрос о возможном переносе этапа КМ по лыжным гонкам из Тюмени.