В FIS ответили на вопрос о возможном переносе этапа КМ по лыжным гонкам из Тюмени
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«Соревнования Кубка мира по лыжным гонкам в настоящее время проводятся в соответствии с календарём Кубка мира», — приводит слова пресс-службы FIS «Матч ТВ».
При этом отмечается, что FIS внимательно следит за ситуацией на Украине.
«Если произойдёт изменение статуса любого предстоящего мероприятия FIS, об этом будет сообщено официально», — добавили в организации.
В Тюмени с 18 по 20 марта должен пройти финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Ранее в FIS заявили, что сокращение марафона на ОИ не было следствием давления со стороны Норвегии.