В FIS ответили на вопрос о возможном переносе этапа КМ по лыжным гонкам из Тюмени

Короткая ссылка
В Международной федерации лыжного спорта (FIS) ответили на вопрос о возможном переносе этапа Кубка мира по лыжным гонкам из Тюмени в связи с политической обстановкой.
В FIS ответили на вопрос о возможном переносе этапа КМ по лыжным гонкам из Тюмени
  • Gettyimages.ru

«Соревнования Кубка мира по лыжным гонкам в настоящее время проводятся в соответствии с календарём Кубка мира», — приводит слова пресс-службы FIS «Матч ТВ».

При этом отмечается, что FIS внимательно следит за ситуацией на Украине. 

«Если произойдёт изменение статуса любого предстоящего мероприятия FIS, об этом будет сообщено официально», — добавили в организации.

В Тюмени с 18 по 20 марта должен пройти финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Ранее в FIS заявили, что сокращение марафона на ОИ не было следствием давления со стороны Норвегии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить