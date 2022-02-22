В FIS ответили на вопрос о возможном переносе этапа КМ по лыжным гонкам из Тюмени

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) ответили на вопрос о возможном переносе этапа Кубка мира по лыжным гонкам из Тюмени в связи с политической обстановкой.

«Соревнования Кубка мира по лыжным гонкам в настоящее время проводятся в соответствии с календарём Кубка мира», — приводит слова пресс-службы FIS «Матч ТВ».

При этом отмечается, что FIS внимательно следит за ситуацией на Украине.

«Если произойдёт изменение статуса любого предстоящего мероприятия FIS, об этом будет сообщено официально», — добавили в организации.

В Тюмени с 18 по 20 марта должен пройти финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Ранее в FIS заявили, что сокращение марафона на ОИ не было следствием давления со стороны Норвегии.