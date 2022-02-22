Латыпову вручили почётный знак «За труд во благо земли Самарской»
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Об этом сообщает sova.info.
«Три бронзовые медали Олимпиады — это выдающееся достижение. Это, безусловно, очень важный вклад в копилку достижений российского спорта, нашей страны», — заявил Азаров.
Он вручил спортсмену почётный знак губернатора «За труд во благо земли Самарской».
Со своей стороны, Латыпов отметил, что намерен оставаться жить в Самаре.
«Буду помогать молодому поколению», — добавил он.
На Играх 2022 года в столице Китая 27-летний Латыпов завоевал три бронзовые награды: в мужской эстафете, в гонке преследования и смешанной эстафете.
Ранее были объявлены составы сборной России по биатлону на ближайшие этапы КМ и Кубка IBU.