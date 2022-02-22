Анфиса Резцова положительно оценила возможный переход Большунова в биатлон

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова оценила возможный переход российского лыжника Александра Большунова в биатлон.
Анфиса Резцова положительно оценила возможный переход Большунова в биатлон
  • Gettyimages.ru

«Думаю, ему ничего не помешает и в биатлоне так же выступать. По крайней мере, для меня биатлон стал большим успехом. Поэтому если Саша этого захочет, то можно попробовать. В этом есть смысл при его желании», — цитирует Резцову Sport24.

Большунов на Играх в Пекине завоевал три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и масс-старте на 30 км. Также он выиграл серебро в «разделке» на 15 км и бронзу в командном спринте. В общей сложности лыжник завоевал девять наград на Олимпиадах.

Ранее Васильев высказался о возможном переходе Вяльбе на пост руководителя российского биатлона.

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