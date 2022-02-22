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Васильев высказался о возможном переходе Вяльбе на пост руководителя российского биатлона

22.02.2022, 19:17 |

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев признался, что отрицательно относится к возможному переходу главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе на пост в руководстве российского биатлона.

Васильев высказался о возможном переходе Вяльбе на пост руководителя российского биатлона
  • РИА Новости

«Вяльбе — руководителем в биатлон? Крайне отрицательно к этому отношусь. Да, она молодец, успешный менеджер, но опять же — в своем виде спорта. Она ничего не понимает в биатлоне: там стрельба и другая психология», — цитирует Васильева Sport24.

По его мнению, Вяльбе вполне могла бы возглавить Федерацию горнолыжного спорта России, так как адаптироваться ей будет в этом случае проще, чем к биатлону.

«А лыжные гонки и биатлон сравнивать вообще нельзя. Каждый должен заниматься своим делом», — добавил Васильев.

На минувших Олимпийских играх в Пекине российские лыжники завоевали четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали. 

Ранее сообщалось, что лыжник Александр Большунов, фигуристка Анна Щербакова и Вяльбе станут гостями «Вечернего Урганта».

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