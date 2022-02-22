Большунов, Щербакова и Вяльбе станут гостями «Вечернего Урганта»

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Олимпийские чемпионы Игр в Пекине — лыжник Александр Большунов и фигуристка Анна Щербакова, — а также президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе станут гостями популярного телешоу «Вечерний Ургант».

Об этом сообщает Instagram-аккаунт телешоу. Съёмки пройдут 22 февраля.

Большунов стал первым в истории лыжником, который взял пять наград на одной зимней Олимпиаде. На Играх в Пекине он завоевал три золотых медали (в скиатлоне, марафоне и мужской эстафете), серебряную — в классической разделке на 15 км, а также бронзовую в паре с Александром Терентьевым — в командном спринте.

Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании.

Ранее в FIS заявили, что сокращение марафона на ОИ не было следствием давления со стороны Норвегии.