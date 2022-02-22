Сборная Грузии по регби анонсировала матч с командой России на украинском языке

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Сборная Грузии по регби анонсировала матч с командой России на украинском языке в рамках чемпионата Европы.
Сборная Грузии по регби анонсировала матч с командой России на украинском языке
  • Gettyimages.ru

Встреча пройдёт 27 февраля на стадионе «Динамо-Арена» в Тбилиси (Грузия). Согласно ограничениям, на игру будут допущены 50% болельщиков.

Напомним, что из-за усложнившихся политических отношений между Россией и Украиной в спортивном мире началась реакция на турниры, в которых принимают участие представители Российской Федерации.

Ранее польский футбольный союз обратился в ФИФА по поводу матча с Россией в Москве.

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