В Тюмени встретили вернувшихся с ОИ лыжников Спицова и Якимушкина

В Тюмени встретили лыжников Дениса Спицова и Ивана Якимушкина, принимавших участие в Олимпийских играх в Пекине.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр регионального правительства.

«Золото я посвятил жене. Для меня важна была поддержка болельщиков. Очень многие писали в соцсетях. Спасибо всем огромное. Руководству Тюменской области за то, что дали возможность реализовать главную мечту. Спасибо болельщикам, которые поддерживали на протяжении всего этого долгого и тяжёлого пути», — заявил Спицов.

Со своей стороны, Якимушкин сказал, что соревнования принесли бурю эмоций и он рад, что в последней гонке завоевал серебро.

«Это важно и нужно — уехать с первой Олимпиады с медалью, чтобы на будущее быть в себе более уверенным», — цитирует лыжника megatyumen.ru.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, кто из спортсменов выступит на этапе Кубка мира в финском Лахти.