Бородавко заявил, что его группа в полном составе выступит на этапе КМ в Лахти

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, кто из спортсменов выступит на этапе Кубка мира в финском Лахти.
Бородавко заявил, что его группа в полном составе выступит на этапе КМ в Лахти
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«Окончательно состав на этап ещё не определён. Знаю, что моя группа едет в полном составе. Это Александр Большунов, Наталья Непряева, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин и Мария Истомина. Эти лыжники на 100% едут», — приводит ТАСС слова Бородавко.

25-летний Большунов на Олимпиаде в Пекине завоевал три золотые медали (в скиатлоне, эстафете и масс-старте), а также серебро — в гонке на 15 км с раздельным стартом и бронзу — в командном спринте.

26-летняя Непряева завоевала золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте.

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