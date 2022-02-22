Бородавко заявил, что его группа в полном составе выступит на этапе КМ в Лахти

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, кто из спортсменов выступит на этапе Кубка мира в финском Лахти.

«Окончательно состав на этап ещё не определён. Знаю, что моя группа едет в полном составе. Это Александр Большунов, Наталья Непряева, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин и Мария Истомина. Эти лыжники на 100% едут», — приводит ТАСС слова Бородавко.

25-летний Большунов на Олимпиаде в Пекине завоевал три золотые медали (в скиатлоне, эстафете и масс-старте), а также серебро — в гонке на 15 км с раздельным стартом и бронзу — в командном спринте.

26-летняя Непряева завоевала золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте.