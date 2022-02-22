Премьер-министр Великобритании: нет шансов, что футбольные турниры будут проводиться в России

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Премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон заявил, что футбольные турниры не должны проводиться в России.
Премьер-министр Великобритании: нет шансов, что футбольные турниры будут проводиться в России
  • AP

«Россия становится всё более изолированной. У России статус изгоя. Нет никаких шансов на то, что футбольные турниры будут проводиться в России, вторгающейся в независимые страны», — цитирует Джонсона журналист Роб Харрис

Напомним, Польский футбольный союз хочет направить обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой перенести на нейтральное поле стыковой матч с Россией за выход на ЧМ-2022.

Встреча между Россией и Польшей должна пройти в Москве, на стадионе «ВТБ Арена», 24 марта.

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против президента «Сочи» Ротенберга. 

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