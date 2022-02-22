Агент Тюкавина прокомментировал информацию об интересе «Боруссии» к футболисту

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Агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов прокомментировал возможный интерес дортмундской «Боруссии» к своему клиенту.
Агент Тюкавина прокомментировал информацию об интересе «Боруссии» к футболисту
  • Gettyimages.ru

«Я тоже слышал, что «Боруссия» хотела бы приобрести острого, результативного нападающего. Но с конкретными предложениями к нам пока никто не обращался», — цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне за «Динамо» 19-летний российский форвард провел 20 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее в РФС отреагировали на возможный перенос стыкового матча с Польшей из Москвы.

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