Агент Тюкавина прокомментировал информацию об интересе «Боруссии» к футболисту

Агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов прокомментировал возможный интерес дортмундской «Боруссии» к своему клиенту.

«Я тоже слышал, что «Боруссия» хотела бы приобрести острого, результативного нападающего. Но с конкретными предложениями к нам пока никто не обращался», — цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне за «Динамо» 19-летний российский форвард провел 20 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее в РФС отреагировали на возможный перенос стыкового матча с Польшей из Москвы.