Агент Тюкавина прокомментировал информацию об интересе «Боруссии» к футболисту
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«Я тоже слышал, что «Боруссия» хотела бы приобрести острого, результативного нападающего. Но с конкретными предложениями к нам пока никто не обращался», — цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».
В этом сезоне за «Динамо» 19-летний российский форвард провел 20 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.
Ранее в РФС отреагировали на возможный перенос стыкового матча с Польшей из Москвы.