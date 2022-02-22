В Госдуме отреагировали на информацию о желании Польши перенести матч с Россией на нейтральное поле
- РИА Новости
«Это некая политическая акция с их стороны. У нас гораздо спокойнее, чем в Варшаве, и все это прекрасно понимают. А уж с точки зрения организации и мер безопасности соревнований со стороны России, то мы, наверное, наиболее организованная страна в этом плане», — цитирует Свищёва Sport24.
Он также добавил, что такая позиция со стороны Польши — это демарш и попытка связать спорт с политикой.
Напомним, что к данному решению Польша намерена прибегнуть из-за усложнившихся политических отношений между Россией и Украиной. Поляки считают, что Москва может быть не самым безопасным местом для проведения матча.
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