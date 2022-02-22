Агуэро признался, что ему страшно играть в футбол

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Бывший форвард «Барселоны» рассказал о решении завершить профессиональную карьеру футболиста из-за проблем с сердцем.
Агуэро признался, что ему страшно играть в футбол
  • AP

«Я думал, что мне оставалось играть ещё два года на высшем уровне. Когда мне пришло предложение от «Барселоны», то я в этом варианте не сомневался. То, что произошло с моим сердцем, было очень странно и неожиданно. Они не знают, из-за чего это случилось, а я продолжу расследование, чтобы узнать правду. Сегодня я хочу играть в футбол, но мне страшно. Я тренировался всю свою жизнь на максимуме возможностей, в высокой конкуренции. Но сейчас я не смотрю футбол или новости, мне всё равно, что происходит. Я сосредотачиваюсь на том, что мне больше всего нравится: друзья, беседы и встречи. Мне сказали, что мне повезло, поскольку мог случиться инфаркт», — цитирует Агуэро Tyc Sports.

30 октября аргентинец не смог доиграть матч с «Алавесом». Врачи диагностировали у него тахикардию.

33-летний нападающий перешёл в «Барселону» прошлым летом на правах свободного агента. За каталонцев Агуэро успел провести пять матчей и забил один мяч.

Ранее «Барселона» разгромила «Валенсию» в матче Примеры, Обамеянг оформил дубль.

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