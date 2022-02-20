«Барселона» разгромила «Валенсию» в матче Примеры, Обамеянг оформил дубль

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В матче 25-го тура испанской Примеры «Барселона» одержала крупную победу над «Валенсией».
«Барселона» разгромила «Валенсию» в матче Примеры, Обамеянг оформил дубль
  • ©David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images
  • Gettyimages.ru

Встреча, проходившая на стадионе «Месталья» в Валенсии, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Дублем отметился Пьер-Эмерик Обамеянг. Также отличились Френки де Йонг и Педри. Единственный мяч хозяев на счету Карлоса Солера.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провёл матч в запасе.

«Барселона» набрала 42 очка и занимает четвёртое место в Примере. «Валенсия» идёт 12-й, набрав 30 очков.

Ранее «Реал» разгромил «Алавес» в матче Примеры.

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