«Барселона» разгромила «Валенсию» в матче Примеры, Обамеянг оформил дубль

В матче 25-го тура испанской Примеры «Барселона» одержала крупную победу над «Валенсией».

Встреча, проходившая на стадионе «Месталья» в Валенсии, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Дублем отметился Пьер-Эмерик Обамеянг. Также отличились Френки де Йонг и Педри. Единственный мяч хозяев на счету Карлоса Солера.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провёл матч в запасе.

«Барселона» набрала 42 очка и занимает четвёртое место в Примере. «Валенсия» идёт 12-й, набрав 30 очков.

Ранее «Реал» разгромил «Алавес» в матче Примеры.