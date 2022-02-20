«Барселона» разгромила «Валенсию» в матче Примеры, Обамеянг оформил дубль
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Встреча, проходившая на стадионе «Месталья» в Валенсии, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Дублем отметился Пьер-Эмерик Обамеянг. Также отличились Френки де Йонг и Педри. Единственный мяч хозяев на счету Карлоса Солера.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провёл матч в запасе.
«Барселона» набрала 42 очка и занимает четвёртое место в Примере. «Валенсия» идёт 12-й, набрав 30 очков.
Ранее «Реал» разгромил «Алавес» в матче Примеры.