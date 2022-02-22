Передача Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Филадельфию» в матче НХЛ

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В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» одержал победу в овертайме над «Филадельфия Флайерз».
Передача Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Филадельфию» в матче НХЛ
  • AP

Встреча, проходившая в «Уэллс Фарго-центре» в Филадельфии, завершилась со счётом 4:3 (ОТ) в пользу гостей.

Автором победной шайбы стал Бретт Песке. Ещё по разу отметились Винсент Трочек, Теуво Терявяйнен и Нино Нидеррайтер. Российский форвард Андрей Свечников сделал результативную передачу.

У «Филадельфии» забрасывали Джерри Мейхью, Джастин Браун и Оскар Линдблом. Российский защитник Иван Проворов записал на свой счёт ассист.

Ранее сообщалось, что передачи Капризова и Куликова помогли «Миннесоте» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ.

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