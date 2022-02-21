Передачи Капризова и Куликова помогли «Миннесоте» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ

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«Миннесота Уайлд» на выезде нанёс поражение «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передачи Капризова и Куликова помогли «Миннесоте» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ
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Игра, которая прошла на льду арены «Роджерс Плэйс», завершилась со счётом 7:3 в пользу команды из Сент-Пола.

В составе «Уайлд» дубль на свой счёт записал Кевин Фиала (7-я и 14-я минуты). Также отличились Брэндон Дюаме (3-я), Йоэль Эрикссон (6-я), Коннор Дьюар (29-я), Мэтт Болди (35-я) и Матс Цуккарелло (46-я).

Кирилл Капризов и Дмитрий Куликов оформили по одной результативной передаче.

У «Эдмонтона» шайбы забросили Эвандер Кейн (17-я), Тайлер Бенсон (36-я) и Зак Хаймэн (59-я).

«Миннесота» (65 очков) занимает второе место в Западной конференции. «Эдмонтон» (59) идёт на седьмой позиции.

Ранее сообщалось, что «Монреаль» обыграл «Айлендерс» в серии буллитов матча НХЛ.

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