«Монреаль» обыграл «Айлендерс» в серии буллитов матча НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиэнс» одержали выездную победу над «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча, проходившая на «Ю-Би-Эс-Арене» в Элмонте, завершилась со счётом 3:2 (Б) в пользу «Монреаля».

В основное время в составе хозяев отличились Кайл Палмьери и Брок Нельсон. У гостей забрасывали Майкл Пеццетта и Джош Андерсон. Решающий буллит в серии на счету Рема Питлика.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 25 бросков из 27.

Ранее сообщалось, что две передачи Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Каролиной».