«Монреаль» обыграл «Айлендерс» в серии буллитов матча НХЛ

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиэнс» одержали выездную победу над «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча, проходившая на «Ю-Би-Эс-Арене» в Элмонте, завершилась со счётом 3:2 (Б) в пользу «Монреаля».

В основное время в составе хозяев отличились Кайл Палмьери и Брок Нельсон. У гостей забрасывали Майкл Пеццетта и Джош Андерсон. Решающий буллит в серии на счету Рема Питлика.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 25 бросков из 27.

Ранее сообщалось, что две передачи Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Каролиной».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить