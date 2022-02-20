Две передачи Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Каролиной»

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В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» одержали победу над «Каролиной Харрикейнз».

Встреча, проходившая на «Пи-пи-джи Пэйнтс Арене» в Питтсбурге, завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе «Каролины» отличились Йеспери Котканиеми, Джордан Стаал, Йеспер Фаст и Себастьян Ахо. У хозяев отличились Брайан Раст, Сидни Кросби и Эван Родригес.

Российский форвард хозяев Евгений Малкин отдал две результативные передачи. Нападающий гостей Андрей Свечников не отметился результативными действиями.

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