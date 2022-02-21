Мартинс рассказал, как проходили переговоры о переходе в «Спартак»

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Новичок «Спартака», люксембургский опорный полузащитник Кристофер Мартинс рассказал, как проходили переговоры о трансфере в московский клуб.
Мартинс рассказал, как проходили переговоры о переходе в «Спартак»
  • AFP
  • © Paul ELLIS

«Переговоры прошли очень быстро и гладко. Мы оперативно все обсудили и ударили по рукам. Мне нравятся амбиции клуба, который хочет вернуться на вершину в России и добиться успехов в Европе. Это крутой вызов, поэтому я согласился практически сразу», — сказал Мартинс в интервью клубной пресс-службе.

По его словам, в команде сразу хорошо к нему отнеслись, из-за чего ему было легко почувствовать себя своим. Он также заявил, что его привлекает стиль игры главного тренера красно-белых Паоло Ваноли, так как его предыдущий клуб действовал в похожей манере.

«Очень важно, что на сборах мы постоянно ощущали, как прогрессируем. Могу гарантировать болельщикам, что буду отдавать всего себя на поле», — заявил Мартинс.

«Спартак» арендовал игрока у швейцарского «Янг Бойз» до конца нынешнего сезона с приоритетным правом выкупа.

24-летний хавбек выступал за «Янг Бойз» с 2019 года. В этом сезоне он провёл 26 матчей за команду и сделал одну результативную передачу. Перейра также является игроком сборной Люксембурга, в составе которой опорник сыграл 49 матчей и забил один мяч.

Ранее экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что в РПЛ мало работы над тактикой.

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