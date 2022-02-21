Экс-тренер «Спартака» Каррера заявил, что в РПЛ мало работы над тактикой

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о построении тактики в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В российском чемпионате очень мало работы над тактикой. Когда я тренировал в России, команды играли в стиле «бей-беги» без особых тактических стратегий», — цитирует Карреру CalcioNapoli1926.

При этом он отметил, что сейчас с российскими командами не так просто играть на международной арене, так как в течение времени их составы комплектовались и улучшались.

«Как я всегда говорю, матчи выигрываются на поле, а не только на бумаге, в футболе нет фаворитов», — добавил итальянский специалист.

Каррера возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 год и привёл «Спартак» к победе в чемпионате и Суперкубке России.

Ранее в «Спартаке» назвали слухами новость о трансфере защитника Ильи Кутепова в «Крылья Советов».